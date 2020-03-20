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Скоро в Орле вновь появятся топиарные фигуры

Кто будет за ними ухаживать, станет ясно 30 марта, после проведения аукциона среди подрядчиков.


На озеленение Орла из городского бюджета направят почти 24 миллиона рублей. На эти деньги планируется высадить цветы, установить топиарные фигуры, а затем обеспечить их содержание.

Кроме того, в списке работ - снос сухих деревьев, расчистка городских территорий от мелколесья, обрезка кустарников, покос травы, а также установка и демонтаж феромонных ловушек на каштанах - от вредителей и болезней будут защищать лесопарки «Андриабуж» и «Лужки».


Мария Семак
20 марта 2020 года
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