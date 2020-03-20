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В Орле стартовал прием работ на фестиваль социальной рекламы «Ваш выбор – здоровье, жизнь, успех»К участию приглашается творческая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.
От конкурсантов ждут плакаты или видеоклипы на тему здорового образа жизни, общественных ценностей и социальных проблем. К примеру, можно напомнить аудитории о вреде наркотиков, о том, что вредные привычки губительны для здоровья. Или поднять в своем творчестве экологические проблемы.
Работы принимают до 17 апреля включительно в управлении по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации Орла по адресу: ул. Пролетарская гора, 1, каб. 328, тел.: 8 (4862) 76-34-53.
Мария Семак
20 марта 2020 года