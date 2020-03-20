В Орле стартовал прием работ на фестиваль социальной рекламы «Ваш выбор – здоровье, жизнь, успех»

К участию приглашается творческая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

От конкурсантов ждут плакаты или видеоклипы на тему здорового образа жизни, общественных ценностей и социальных проблем. К примеру, можно напомнить аудитории о вреде наркотиков, о том, что вредные привычки губительны для здоровья. Или поднять в своем творчестве экологические проблемы.