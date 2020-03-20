Орловское предприятие начало выпуск масок с логотипом Stop COVID-19 Выпускает трикотажные изделия Орловская носочно-чулочная фабрика.





Маски разработаны пока только в черно белом варианте, но цветовое решение может быть разным. Разрабатывают художники и новый рисунок. В продажу маски поступят на днях. Стоит отметить, что маски – сувенирные, и от вируса они не защищают.





Анна Вайсергисер

20 марта 2020 года



