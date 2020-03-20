Под Орлом ВАЗ столкнул Чери с дороги ДТП произошло 19 марта в 17:45.





32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2113, следовал по автодороге Орел – Тамбов, в районе 15км при осуществлении обгона выехал на полосу встречного движения, создав помеху в автомобилю Чери. В результате чего произошел съезд автомобиля Чери в правый кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Чери получили телесные повреждения, от госпитализации отказались.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



