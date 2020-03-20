Водитель «Лады» подставил своего пассажира под грузовик ДТП произошло в Орле 19 марта в 23:30.





20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», следовал по Кромскому шоссе и в районе дома №2 допустил наезд на препятствие - бордюрный камень, с последующим столкновением с автомобилем Scania с полуприцепом, который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП 19-летний пассажир «Лады» получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



