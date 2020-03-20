В Орловской области за минувшие сутки было зафиксировано 45 случаев горения сухой травы

Площадь горения сухой травы составляла от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров. В общей сложности сухая трава горела на площади почти 13 га. Чтобы потушить большой очаг горения требуется работа в течение нескольких часов. Наибольшее количество случаев горения зафиксировано в городе Орле – семь и Орловском районе – 13.



Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан полный отказ от выжигания сухой растительности, отмечают в ГУ МЧС по Орловской области.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



