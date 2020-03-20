В Густых Тычинках горел дом ЧП произошло накануне вечером.





В 19:51 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Густые Тычинки Колпнянского района.



В результате пожара выгорело чердачное помещение на площади семь квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 68 раз, из них – 56 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и двенадцать – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



