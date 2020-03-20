В поселке Глазуновка при пожаре погибла пожилая женщина Сообщение о возгорании жилого дома на улице Кирова в поселке Глазуновка на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 18:09.





В результате пожара жилой дом выгорел по всей площади – 100 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Пристроенный к дому гараж выгорел на площади 30 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Пострадал мужчина 1989 года рождения, который был доставлен в Глазуновскую центральную районную больницу. В 00:00 было обнаружено тело женщины 1935 года рождения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 68 раз, из них – 56 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и двенадцать – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



