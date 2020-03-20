Тула: У ребенка с подтвержденной коронавирусной инфекцией отсутствует симптоматика респираторного заболевания Накануне в Туле зарегистрированы трое заразившихся коронавирусом.





Двое взрослых и ребёнок из Тулы, побывавшие на отдыхе в Италии, заразились коронавирусом. Об этом губернатор Алексей Дюмин сообщил на заседании региональной оперативной группы по координации деятельности, направленной на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



Как сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, у трех человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией состояние средней степени тяжести, с положительной динамикой. Они получают необходимое лечение. У ребенка с подтвержденной коронавирусной инфекцией отсутствует симптоматика респираторного заболевания. Вся семья находится в больнице в боксе.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



