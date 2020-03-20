В Калужской области новых случаев заражения коронавирусом нет Об этом сообщает сайт Калужского правительства.





17 марта стало известно об одном лабораторно-подтвержденном случае заболевания COVID-19. Мужчина недавно вернулся из Италии. Он находится в Калужской областной инфекционной больнице под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Также под наблюдением в больнице находятся 23 человека. Шесть человек – четыре ребёнка и два взрослых, прибывшие из-за рубежа. Они были доставлены в больницу 19 марта с симптомами ОРВИ. Одиннадцать человек находятся в обсервации в санатории «Спутник».



В медицинских организациях Калужской области развернуто 216 инфекционных коек. В Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД на случай массового поступления инфекционных больных предусмотрена возможность дополнительного развертывания 170 коек.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



