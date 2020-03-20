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В Орле состоялся смотр-конкурс агитбригад дружин юных пожарных

Юные помощники огнеборцев соревновались между собой в знании вопросов безопасности, оказания первой помощи и умении выразить в творческой форме основы пожарной безопасности и бережное отношение к жизни и природе.


Как сообщили в пресс-службе МЧС, смотр-конкурс состоял из нескольких этапов. От участников требовалось в творческой форме рассказать о своей команде и работе школьной дружины юных пожарных, представить агитационные плакаты и листовки по безопасности жизнедеятельности и музыкальную композицию о пожарных, спасателях, борьбе с огнем.

Также ребята показали знание основ безопасности жизнедеятельности, правил поведения в экстремальных ситуациях, знаков безопасности, основных видов пожарно-технического вооружения, первичных средств тушения пожаров, а также истории развития пожарной охраны и добровольных пожарных организаций.

В конкурсе командиров команд дети без затруднений отвечали на вопросы, касающиеся действий при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Решением жюри 1 место заняла гимназия № 34 города Орла. Второе место заняла школа № 49 Орла. Третье место заняла школа № 23 Орла. Четвертое школа № 6 города Орла.


Орловское Информбюро
20 марта 2020 года
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