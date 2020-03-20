В Орловской области введен режим повышенной готовности Соответствующее постановление накануне подписал глава региона Андрей Клычков.





Режим повышенной готовности вводится в связи с возникшими рисками распространения на территории Орловской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).



В постановлении говорится об ограничении с 19 марта и до особого распоряжения проведения на территории Орловской области массовых мероприятий, в том числе деловых, публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.



Гражданам рекомендуется отказаться от посещения стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а лицам старше 60 лет принять меры по самоизоляции на дому.



Граждане, посетившие территории стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания и иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-2019), обязаны соблюдать требования постановления главного государственного санитарного врача по Орловской области об изоляции на дому на срок 14 дней: не посещать работу, учебу, общественные места.



Постановление обязывает работодателей обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников, отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. А при запросе Роспотребнадзора незамедлительно представлять информацию о контактах заболевшего по месту работы, обеспечить проведение дезинфекции рабочих помещений по месту пребывания заболевшего.



Департамент здравоохранения Орловской области обязан обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций, а также организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лицам с COVID-19, находящимся в режиме изоляции, больным с респираторными симптомами; пациентам, относящимся к группам риска по хроническим неинфекционным заболеваниям, в том числе лицам старше 60 лет.



Медицинские организации региона обязаны быть готовыми к приему и оперативному оказанию медпомощи больным с респираторными симптомами, внебольничными пневмониями, к проведению отбора биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-2019).



Кроме того, в департаменте здравоохранения организована горячая линия по вопросам, касающимся COVID-2019. Телефон: +7 (4862) 43-53-25.



Горячая линия организована и департаментом соцзащиты. Телефоны: 8 (800) 550-58-82, +7 (4862) 63-34-45. Позвонить могут одиноко проживающие пожилые граждане, супружеские пары пожилого возраста, не состоящие на учете в учреждениях социального обслуживания. Этим же категориям граждан будет организовано оказание необходимых видов помощи.



С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



