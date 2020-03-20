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Андрей Клычков встретился с председателем Федерации профсоюзов страны Михаилом Шмаковым

На встрече обсудили вопросы взаимодействия власти и профсоюзов, поддержку в сфере защиты прав работающих людей.


Михаил Шмаков прибыл в наш регион для участия в отчетно-выборной конференции федерации профсоюзов Орловской области. Участие в ней примут представители всех отраслевых и районных организаций региона. Обсудят социально-экономическую картину региона за последние 5 лет.

Как отметил на встрече Андрей Клычков, совместно с федерацией удается решать многие острые вопросы.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы за прошедшие два года существенно добились снижения долгов по заработной плате. Мы вместе обсуждали вопросы и по трудовым правам. Самый главный, наверное, результат нашей совместной деятельности, что итогам 2019 года нам удалось выйти на положительные темпы роста по индексу промышленного производства. Это рабочие места и заработная плата. У нас индекс промышленного производства составил 101.4%».



Надежда Невматулина
20 марта 2020 года
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