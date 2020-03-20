На Орловщине в выходные ожидается ухудшение погоды Снова дождь и снег.





Как сообщает Гидрометцентр России, 21 марта под влиянием холодного атмосферного фронта в ЦФО ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер до 15 м/с, на дорогах местами гололедица.



В Орловской области днем от + 9 до 0°, ночью от + 1 до – 4°, дождь, снег.



22 марта под влиянием атмосферного фронта ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, ветер порывами до 17 м/с.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



