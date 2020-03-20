В Орле подозреваемые в краже были задержаны по горячим следам В Советском районе города Орла сотрудники регионального Управления Росгвардии задержали двух граждан, подозреваемых в правонарушении.





Находясь на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о краже, произошедшей в сетевом продуктовом магазине.



Директор торгового заведения пояснил, что некоторое время назад двое посетителей совершили хищение предметов бытовой химии. Мужчина и женщина не обратили внимания на требования продавцов оплатить товары или же вернуть их обратно. При попытке задержать правонарушителей, между работниками магазина и парой злоумышленников произошел конфликт. Данные граждане оказали сопротивление и применили физическую силу, чтобы скрыться с места происшествия.



Наряд Росгвардии незамедлительно приступил к отработке прилегающих улиц, получив особые приметы правонарушителей. Вскоре силовики заметили двух граждан, подходящих под описание.



Подозреваемых задержали, их опознали работники магазина. Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны передали правонарушителей в отдел полиции. Как оказалось, задержанный 31-летний житель Орловской области в настоящее время находится в региональном розыске за ряд аналогичных проступков, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



