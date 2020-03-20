Юрий Куклачев хочет научить орловских школьников доброте Сегодня вопрос внедрения федеральной учебной программы «Школа доброты» в образовательных учреждениях нашего региона обсудили губернатор Орловской области, руководитель департамента образования региона и известный артист цирка.





Рабочая встреча прошла сегодня в областной администрации



Юрий Куклачев рассказал Андрею Клычкову о том, что проект «Школа доброты» разработан совместно с учеными, психологами и известными педагогами. Главная его цель – работа с внутренним миром человека, с его переживаниями, эмоциями, интересами, отношением к себе, другим людям, окружающему миру.



Программа была успешно апробирована и получила рекомендации Российской академии образования и Федерального института развития образования, учебники «Школы доброты» распространены во все общеобразовательные учреждения Москвы и Подмосковья.



Уже сегодня Юрий Куклачев проведет мастер-класс для учителей начальной школы. Мероприятие пройдет на базе областного Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина. Также в планах творческой группы проведение в Орловской области Фестиваля доброты, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



