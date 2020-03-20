Сегодня торжественно открыли новый корпус Орловского областного суда В церемонии открытия участие принял губернатор области Андрей Клычков.





Новый корпус был построен в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы». Он позволяет разгрузить основное здание суда, обеспечить более комфортное размещение сотрудников и создать дополнительные процессуальные зоны для граждан. В новом корпусе также располагается музей и конференц-зал.



Кроме того, сегодня лучшие сотрудники судебной системы были отмечены ведомственными наградами, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



