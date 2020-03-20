Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- На орловском предприятии начали выпускать маски «Stop COVID-19». Правда, они скорее сувенирные, чем защитные.



- В регионе продолжает гореть сухая трава. За последние сутки зафиксировано 45 очагов



- Как жили во время войны? И что сегодня свидетели тех страшных событий рассказывают внукам и правнукам. Мы продолжаем наш проект «75 мгновений Победы».

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

20 марта 2020 года



