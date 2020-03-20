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«75 мгновений Победы»: Анна Алексеевна Сиротинина

Война у Анны Алексеевны Сиротининой забрала и детство, и старшего брата. А те испытания, которые выпали на ее долю, в свои 92 года вдова ветерана Великой Отечественной войны помнит до сих пор.


Когда началась война, Анне Алексеевне было 12 лет. И как раз на Покров, 14 октября, в Малую Куликовку пришли немцы. Несмотря на то, что с тех прошло уже 80 лет, эти страшные события из детства Анна Алексеевна помнит в деталях.

Немцы разместились в домах местных жителей, и однажды на Рождество выгнали их семью на улицу. До весны пришлось жить в стогах сена. "Гости" позволяли семье войти в дом, чтоб что-то приготовить из еды. Когда фашисты отступали, местные жители служили им живым щитом.

На фронте воевал и будущий муж Анны Алексеевны - артиллерист Семен Васильевич Сиротинин. Был ранен, попал в госпиталь, победу встретил на Кавказе. За проявленное мужество награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «Орденом Красной Звезды». О войне говорить не любил, но иногда вспоминал, как под Волоколамском его дивизия попала в окружение. Выйти живым удалось не всем. Умирали не только от ранений, но и от голода.

Голод испытала и Анна Алексеевна. До сих пор вспоминает, как в послевоенные годы ели пустой суп из щавеля и оладьи из прошлогодней картошки. Как-то решила приготовить такие оладьи для внуков - съесть их стало для них испытанием. Анна Алексеевна искренне надеется, что ее внукам и правнукам никогда не придется столкнуться с тем ужасом, который выпал на долю военного поколения.


Татьяна Тимохина
20 марта 2020 года
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