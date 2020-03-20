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ВТБ Лизинг поставит клубам Динамо автотранспорт

ВТБ Лизинг и спортивные клубы Динамо заключили ряд сделок на приобретение в лизинг транспортных средств. Стоимость техники составила более 100 млн руб. Срок лизинга – 36 месяцев.

В рамках сотрудничества с командами Динамо ВТБ Лизинг передаст московскому хоккейному клубу 10 автомобилей Skoda Octavia, 3 автобуса MAN Lions Coach, 3 микроавтобуса Mercedes Sprinter, Ford Transit. Цель приобретения техники - перевозка основной, молодежной, детской и других команд, амуниции и инвентаря, транспортное обеспечение нужд административных подразделений клубов. Сделки заключены с использованием финансового лизинга, в дальнейшем рассматривается возможность использования операционного.
 
Компания также ведет сотрудничество по поставкам транспортных средств для Центра подготовки футболистов «ФК «Динамо-Москва» имени Л.И.Яшина. Первый автобус YUTONG ВТБ Лизинг передал для детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» в Дагестане.
 
«Мы рады сотрудничеству со спортивными командами Динамо. Стараемся предложить нашим клиентам лучшие решения для финансирования сделок по покупке транспорта. По сравнению с использованием собственных средств или привлечением банковского кредита у лизинга очень много преимуществ. За счет налоговых преференций, вычетов, субсидий выгода организации может составить до 40% от стоимости сделки. Все больше компаний в России понимают плюсы лизинга, хорошо, что спортивные клубы здесь – не исключение», - прокомментировал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.



20 марта 2020 года
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