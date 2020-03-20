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Орловцы активно голосуют за преображение улицы Приборостроительной

Продолжается Интернет-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году.


Голосование стартовало 16 марта на сайте горадминистрации.
На сегодняшний день в голосовании приняли участие 465 человек.

Пока тройку лидеров возглавляет ул. Приборостроительная — за её озеленение проголосовали 65 человек (14% респондентов).

На втором месте территория, ограниченная Наугорским шоссе, Ледовой ареной и домами №7 и №9 по ул. Картукова. Её благоустройство поддержал 41 человек (8,8%)

Также в числе фаворитов — парк «Ботаника». За продолжение работ на этой общественной территории высказались 37 человек (8%).

У заинтересованных в улучшении облика Орла ещё есть возможность высказать своё предпочтение — Интернет-голосование продлится до 9:00 30 марта.

Победителями станут восемь общественных территорий — по две из каждого района города, набравшие наибольшее количество голосов. Именно их вынесут на рейтинговое голосование, которое состоится 22 апреля.


Орловское Информбюро
20 марта 2020 года
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