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Сегодня Орловские профсоюзы провели VIII отчетно-выборную конференцию

Участие в ней приняли представители всех отраслевых и районных организаций, руководство региона и председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.


В программе конференции отражено не только то, чем жил и что сделал профсоюз за эти годы, но и социально-экономическая картина региона за последние 5 лет.

А эти 5 лет выдались очень непростыми для профсоюзов области. Сложная социально-экономическая ситуация в стране и регионе накладывала особый отпечаток на всю деятельность организации. Тем не менее, профсоюзы смогли решить вопрос, который стоял на повестке, как минимум последнее десятилетие - увеличение минимального размера оплаты труда и доведение его до 12 350 рублей.

Николай Меркулов, председатель Федерации профсоюзов Орловской области: «Это позволило уже за этот отчетный период увеличить в среднем заработную плату на 7 тысяч рублей».

Среди основных проблем, решением которых сегодня в первую очередь заняты и власть и профсоюзы, - увеличение реальных доходов населения и уменьшение социального расслоения общества.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «488 тысяч человек, проживающих в области, получают меры социальной поддержки, это более 60% от всего населения региона. И мы на сегодня обязаны, сохранив темпы развития, обеспечить выполнение всех социальных гарантий в рамках нашей деятельности».

В этих условиях основной задачей профсоюзов области была и остается защита прав и интересов человека труда. И далеко не всегда позиция этой общественной организации сходится с мнением чиновников или работодателей.

Михаил Шмаков, председатель ФНПР: «Для того чтобы преодолеть этот разрыв между тем, что требуется по закону, и тем, что есть на месте, профсоюз должен принципиально отстаивать свою позицию. И это делается в Орловской области».

В целом работа орловского профсоюза получила высокую оценку. Были сформулированы ключевые цели и задачи на предстоящий пятилетний период. Выбраны все рабочие органы управления и контроля. Также был утвержден и председатель орловской федерации. Им остался Николай Меркулов.


Оксана Гранн
20 марта 2020 года
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