В новом здании Орловского областного суда появился музей

Судейскую присягу давали многие именитые орловцы - мировые судьи Тургенев и Фет. Документы с автографом Афанасия Фета есть в экспозиции музея. А Лесков, работавший в уголовной палате с юности, многие судебные коллизии перенес на страницы книг. Экспозиция призвана не только увековечить историю и преемственность, но и внушить почтение к институту суда, которое, по сути, есть почтение к Закону.



Орловский областной суд расширил свои владения на две тысячи квадратных метров. Правда, на новоселье храма Фемиды пришел узкий круг гостей. Режим повышенной готовности обязывает. Новое здание на улице Красноармейской, как говорят в судейском сообществе, даст уголовному и гражданскому судопроизводству необходимый простор. Благодаря новоселью теперь в суде найдется место психологу и судебному примирителю. Кроме того, судьи обзавелись актовым залом и собственным музеем.





Иван Суверин

20 марта 2020 года



