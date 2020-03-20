Сувенирная маска может послужить защитой. Хотя бы психологической Человечество учится жить вместе с новой инфекцией - коронавирусом. Первая мера безопасности - профилактика. Соблюдение элементарных правил личной гигиены поможет не заразиться, а чувство юмора - не поддаться панике. Орловские предприятия тоже решили внести свою лепту. Сувенирные маски скоро поступят в продажу.





В Орле к всеобщей панике подошли с юмором. Это наш ответ дефициту масок. На носочно-чулочном предприятии стали выпускать сувенирные маски. Говорят, идея сама витала в воздухе.



Ольга Юдичева, главный технолог: «Общество неоднократно боролось с разнообразными вирусами. Например, вирус Эбола и все остальные такие же подобные, и в таком ракурсе хотелось бы сказать, что мы тоже справимся с вирусом. Мы решили поддержать людей и выпустить сувенирные веселые маски».

Для выпуска масок понадобилось немного перенастроить технологический процесс на производстве, а художнику проработать дизайн будущей маски.



Если медицинские маски сейчас в дефиците, то трикотажные в эту категорию не перейдут. Здесь готовы выпускать до трех тысяч штук в сутки и разных цветов. К тому же каждый по желанию может их трансформировать в действительно многоразовые - защитные. Никакого мошенничества, лишь ловкость рук.



Ольга Юдичева, главный технолог: «Эти маски можно использовать действительно как противовирусные при достаточной обработке домашними средствами».

Чтобы вирус не пробрался, достаточно обработать внутреннюю часть дезсредством: настойкой эхинацеи или маслом прополиса.



А пока Орел живет в обычном ритме: люди ходят на работу, совершают покупки, гуляют. Разумеется, приняты необходимые меры профилактики: временно отменены спектакли и спортивные соревнования, школы уйдут на каникулы и вернутся к учебному процессу ближе к середине апреля, учреждения переходят на онлайн общение с клиентами, медики готовятся дать отпор инфекции. Жизнь - продолжается, но пренебрегать элементарными правилами личной гигиены не стоит.





Анна Вайсергисер

20 марта 2020 года



