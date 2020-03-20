Под Орлом при совершении обгона пострадал водитель ДТП произошло сегодня около девяти часов утра.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, предварительно установлено, что в районе 161 км автодороги Калуга-Перемышль-Белев - Орёл 30-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21144, совершил обгон впереди идущего транспортного средства в нарушении требований дорожной разметки и допустил столкновение с автомобилем «Крайслер».



С места ДТП водитель ВАЗа доставлен в медицинское учреждение.



На месте ДТП работали сотрудники ОМВД России по Болховскому району.



Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

20 марта 2020 года



