В Орле осужденные отбывали наказание фиктивно

Прокуратурой Орловской области выявлены нарушения законодательства при отбывании гражданами наказания, не связанного с лишением свободы. Следствием возбуждено 11 уголовных дел.

В ходе проверки вскрыты факты неисполнения наказания в отношении ряда осужденных, которые должны были отрабатывать наказание на «Спецавтобазе».

Выявлены также и факты незаконного получения взяток сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Орловской области и МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла».

Так, установлено, что должностными лицами уголовно-исполнительной инспекции и муниципального предприятия составлялись подложные документы о якобы отбытии осужденными наказания в виде обязательных работ.

При этом осужденные фактически не работали. Сотрудник инспекции не осуществлял контроль – за взятку в размере от 10 000 руб. до 25 000 рублей.

Сотрудником муниципального предприятия по просьбе инспектора вносились в табель учета рабочего времени недостоверные сведения о якобы отбытых осужденными обязательных работах.

Следственными органами на основании материалов проверки возбуждены и расследуются четыре уголовных дела по фактам получения сотрудником инспекции взяток, два уголовных дела – по фактам превышения должностных полномочий, два уголовных дела – по фактам злоупотребления должностными полномочиями, а также два уголовных дела - по фактам совершения работниками «Спецавтобазы» служебного подлога, и одно уголовное дело - по факту получения работником предприятия взятки.

В связи с выявленными нарушениями внесено представление в адрес главы администрации г. Орла, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также заместителем прокурора области внесено представление начальнику УФСИН России по Орловской области.