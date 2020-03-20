В Орле осужденные отбывали наказание фиктивно

|
В Орле осужденные отбывали наказание фиктивноПрокуратурой Орловской области выявлены нарушения законодательства при отбывании гражданами наказания, не связанного с лишением свободы. Следствием возбуждено 11 уголовных дел.
В ходе проверки вскрыты факты неисполнения наказания в отношении ряда осужденных, которые должны были отрабатывать наказание на «Спецавтобазе».
Выявлены также и факты незаконного получения взяток сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Орловской области и МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла».
Так, установлено, что должностными лицами уголовно-исполнительной инспекции и муниципального предприятия составлялись подложные документы о якобы отбытии осужденными наказания в виде обязательных работ.
При этом осужденные фактически не работали. Сотрудник инспекции не осуществлял контроль – за взятку в размере от 10 000 руб. до 25 000 рублей.
Сотрудником муниципального предприятия по просьбе инспектора вносились в табель учета рабочего времени недостоверные сведения о якобы отбытых осужденными обязательных работах.
Следственными органами на основании материалов проверки возбуждены и расследуются четыре уголовных дела по фактам получения сотрудником инспекции взяток, два уголовных дела – по фактам превышения должностных полномочий, два уголовных дела – по фактам злоупотребления должностными полномочиями, а также два уголовных дела - по фактам совершения работниками «Спецавтобазы» служебного подлога, и одно уголовное дело - по факту получения работником предприятия взятки.
В связи с выявленными нарушениями внесено представление в адрес главы администрации г. Орла, по результатам рассмотрения которого три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также заместителем прокурора области внесено представление начальнику УФСИН России по Орловской области.
Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры области, сообщает сайт Прокуратуры
Орловской области.
Орловское Информбюро
20 марта 2020 года