Более 5000 тысяч обращений в 2019 году рассмотрели орловские омбудсмены

Несмотря на такое количество, каждое нашло отклик. В основном жалобы касались сферы ЖКХ, предоставления льгот, социальной защиты и здравоохранения. Об итогах проделанной работы они отчитались председателю облсовета.

Новая система налогообложения или новый ассортимент товаров для продажи - такой выбор предстоит сделать предпринимателям, которые торгуют обувью. Она попала в категорию товаров обязательной маркировки, а в таких условиях использовать ЕНВД запрещено, нужно будет перейти на упрощенку или общее налогообложение, что в несколько раз увеличит налоговое бремя.

Евгений Лыкин, уполномоченный по правам предпринимателей в Орловской области: «При переходе на упрощенную схему налогообложения возникают у предпринимателей определенные трудности и в первую очередь с ростом фискальной нагрузки. Ищем пути решения выхода и обеспечения возможности комфортной работы предпринимателей».

Поэтому представители малого бизнеса просят помочь внести изменения и установить для них пониженную ставку.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного совета народных депутатов: «Действительно, надо посмотреть те механизмы, чтобы в непростых экономических условиях мы могли подставить плечо в виде каких-либо преференций».

Пока предпринимателям дали отсрочку - реализацию немаркированной обуви разрешили до 1 июля. Всего же в прошлом году областному бизнес-омбудсмену поступило более 1200 обращений. Об этом он рассказал в своем итоговом докладе Леониду Музалевскому.

Отчитался председателю народных избранников и уполномоченный по правам человека.

Александр Лабейкин, уполномоченный по правам человека в Орловской области: «Орловцы жалуются на нарушение прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства, получения жилья по обычной очереди, по льготным очередям. Это примерно 26% от всех обращений».

Больше тысячи обращений рассмотрели и в аппарате детского омбудсмена. Владимир Поляков отметил, что многие проблемы многодетных семей, детей-сирот теперь возможно решить с помощью национальных проектов.

Владимир Поляков, уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области: «Национальные проекты пронизали всю структуру, начиная от вопросов, связанных с демографической ситуацией и завершая проблемами получения образования, трудоустройства, получение специальностей несовершеннолетними».

Свои доклады о проделанной работе областные уполномоченные представят на мартовской сессии Орловского областного совета народных депутатов.