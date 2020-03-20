В Орле научные конференции и форумы могут перевести в дистанционный формат Об этом говорили сегодня на заседании Совета ректоров. Оно прошло в ОГУ.





Кроме того обсудили вопросы, связанные с обучением студентов в условиях пандемии. Все студенты перешли на дистанционную работу во всех вузах. Но учатся они все равно согласно расписанию.





Надежда Невматулина

20 марта 2020 года



