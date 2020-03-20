Депутаты Орловского облсовета согласовали дату и время проведения мартовской сессии

Она пройдет 27 марта в 10 часов.

В повестке - 27 вопросов. С отчетом перед народными избранниками выступят губернатор и председатель облсовета, а также глава региональной контрольно-счетной палаты.

Спикер облсовета предложил пригласить на заседание ограниченный круг лиц, в связи с ситуацией с коронавирусом. Онлайн-трансляция будет проводиться в штатном режиме.