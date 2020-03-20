В Орле при аварии пострадала пассажир маршрутки

ДТП произошло сегодня около часа дня.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, предварительно установлено, что водитель, управляя транспортным средством ПАЗ, следовал по ул. Металлургов и в районе д. 80 произошло столкновение с автомобилем «Шкода», который следовал впереди в попутном направлении.

В результате ДТП пассажир ПАЗа – 60-летняя женщина получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области