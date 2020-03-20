Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- На орловском предприятии начали выпуск специальных масок, в Роспотребнадзоре готовы к возможным последствиям коронавируса, суды перешли в режим онлайн, а больничные можно оформить из дома. Наш сюжет о том, как Орёл живёт в новом режиме.





- Отдельный кабинет - не для профилактики коронавируса, а для удобства. С красной ленточкой, но без шума и минимальным количеством гостей. В Орле сегодня открыли новый корпус областного суда.





- Сегодня орловская федерация профсоюзов подвела итоги. Главное - защита прав и интересов человека труда.





- Уроки для больших и маленьких - с одобрения Российской академии образования. Сегодня в Орел приехал знаменитый артист.