Травмпункт в орловской больнице им. Боткина сменит график работы Планируется, что с 1 апрелям там будет осуществляться круглосуточный прием.





Напомним, что из-за нехватки врачей учреждение по ночам было закрыто. Однако, ситуация меняется. Один новый доктор-травматолог уже приступил к работе. Ожидается, что с 27 марта штат пополнит еще один специалист. И с 1 апреля круглосуточная работа в травмпункте возобновится.





Вести-Орёл

21 марта 2020 года



