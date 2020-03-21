На Орловщине самыми востребованными специалистами являются медики

Пользуются спросом врачи, медсестры, фельдшеры. Следующие в рейтинге по востребованности – инженеры, слесари, водители. Всего на официальном сайте Управления труда и занятости представлено более 5 тысяч вакансий. Но и тем, кто не имеет профессии, специалисты управления готовы оказать помощь – в этом году планируется организовать оплачиваемые общественные работы для 450 человек и временно трудоустроить не менее 190 граждан, испытывающих трудности в поиске работы.





Мария Семак

21 марта 2020 года



