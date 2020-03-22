Орелстат подсчитал, сколько тратят жители региона

В прошлом году на оплату коммуналки общая сумма превысила 12 миллиардов рублей. Внушительную сумму составляют и средства, потраченные в сфере услуг - больше 5 миллиардов. Чаще всего тратили на ремонт жилья и автомобилей. Еще одна из самых востребованных услуг – посещение парикмахерской. На стрижки, укладки и покраску волос орловцы потратили за минувший год больше 684 миллионов рублей. На ремонт бытовой техники потратили 267 миллионов. Замыкает рейтинг трат – оплата услуг прачечных и химчисток. На эти цели было израсходовано 77 миллионов рублей.





Мария Семак

22 марта 2020 года



