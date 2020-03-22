В центре внимания правоохранительных органов – несанкционированные точки торговли Полиция регулярно проводит рейды по Орлу. И так же регулярно обнаруживают нарушения.





Только в Заводском районе областного центра с января по март текущего года было зафиксировано 50 случаев торговли в неразрешенных местах. А подобное нарушение законодательства влечет за собой наказание в виде штрафа. Для граждан - в размере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати, для юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.





Мария Семак

22 марта 2020 года



