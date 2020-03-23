Сегодня у орловских школьников начались каникулы Каникулы плавно перейдут в дистанционное обучение. Такие меры приняты, чтобы избежать возможного распространения коронавируса.





Обычно весенний отдых от учебы длится неделю. В этот раз дети останутся дома на три недели. С 6 по 12 апреля образовательный процесс будет проходить удаленно. На такую же форму обучения с сегодняшнего дня переходят и техникумы региона.





Мария Семак

23 марта 2020 года



