Орловские спасатели проводят профилактические рейды по водоемам

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах и предупреждения случаев гибели людей Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области (ГИМС) проводит комплекс превентивных мероприятий.

В ходе патрулирований распространяются листовки о правилах поведения на водных объектах в весенний период. Инспекторы ГИМС и спасатели рассказывают жителям Орловской области об оперативной обстановке на водоемах, причинах, которые приводят к происшествиям на воде.



Также спасатели напомнили о правилах безопасного поведения на водных объектах в весенний период. Особое внимание они обратили на то, чтобы взрослые внимательнее следили за детьми и не допускали их нахождения у водоемов без присмотра.