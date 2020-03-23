Анна Пикалина стала победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 1990 года.





Анна Пикалина - учитель английского языка средней общеобразовательной школы № 23 в Орле. Она будет представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в Волгоградской области и Москве с 21 сентября по 5 октября, сообщает информационный портал Орловской области. В прошлом году победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России» был признан учитель информатики и астрономии гимназии № 34 г. Орла Сергей Шаров





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



