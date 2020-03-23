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Тем, кто не успел узаконить дом на дачном участке, дали дополнительное время

Однако срок все равно ограничен.


Так называемая «дачная амнистия» будет действовать до 1 марта 2021 года. Оформить права на жилые и садовые дома можно по упрощенной системе. Это значит, что делать обязательное уведомление о начале и окончании строительства не обязательно, однако документы получить необходимо.
 
Елена Терентьева, замначальника отдела государственной и кадастровой оценки, геодезии и картографии управления Росреестра по Орловской области: «После того, как садовый домик или жилой дом будет построен, подавать документы на кадастровый учет и регистрацию права на него можно при наличии подготовленного кадастровым инженером технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен возведенный дом, если право собственности на участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости».
 
Размер госпошлины за регистрацию объектов составит 350 рублей. Документы можно подать в офисах МФЦ или направить через электронный портал Росреестра. Стоит отметить, что с начала действия дачной амнистии ею уже воспользовались почти 30 тысяч жителей Орловской области.



Оксана Гранн
23 марта 2020 года
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