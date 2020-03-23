Временно недоступны

В целях защиты от распространения коронавирусной инфекции в учреждениях культуры приостановлено проведение массовых мероприятий. Действует ограничение и в Орловской области. Все культурные события, включая выставки, концерты, спектакли, перенесены на неопределенный срок. Но уйдут ли на вынужденные каникулы сотрудники учреждений?

Перенесение массовых мероприятий на неопределенный срок - мера вынужденная и необходимая. Администрация театров, например, уже просит произвести возврат билетов на март и апрель. Возвращаются они по месту их приобретения. Орловская филармония тоже отменила ряд концертов. Корректируют свою работу музеи и выставочные залы. Однако в управлении культуры и архивного дела нас заверили: принять участие в некоторых мероприятиях можно онлайн.

Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «Будут проведены онлайн-трансляции открытия выставок и иных мероприятий. В соцсетях наши пользователи могут присоединиться».

Например, в библиотеке Бунина сотрудники подготовили выставку периодических изданий, которые посвящены коронавирусной инфекции - ознакомиться с ней можно на сайте и в социальных сетях, а вот взять понравившуюся книгу домой не получится.

Людмила Бородина, директор Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки И.А. Бунина: «Будет возможность сдать книги, их примут на входе. Но выдать уже на какой-то неопределенный период мы не можем. Продлить книгу или обратиться к нам за справками разной тематики можно по телефону. Это мы все выполним - Бунинка уходит в режим онлайн».

Когда культурная жизнь города войдет в свое привычное русло, полностью зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Всем нам остается надеяться, что произойдет это как можно раньше.