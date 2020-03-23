Орловский композитор Евгений Дербенко спустя десятилетия узнал о месте захоронения своего погибшего деда

В честь своего родственника композитор написал песню.

Где и когда погиб его родственник, долгие годы оставалось неизвестным. Но семья Евгения Петровича не прекращала поиски, и они увенчались успехом. Информация о том, как погиб рядовой Клим Дербенко, и где похоронен, пришла из архивов Министерства обороны.

Как выяснилось, Клим Григорьевич Дербенко ушел на фронт в 1941 году. Его могила находится в литовском городе Алитус, при освобождении которого он и погиб. Воевали и отец композитора - Петр Климентьевич, и тесть - Михаил Михайлович Демин, который был награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Ленина. Теперь Евгений Дербенко планирует съездить в Алитус, чтобы поклонится могиле.

Кстати, в честь деда орловский композитор написал песню «В далеком том году, 44-м». Премьера уже состоялась. Ее исполнитель - солист городского центра культуры Николай Артемов. Он дружит с Дербенко много лет, и связывает их не только творчество, но и воевавшие вместе отцы и деды.