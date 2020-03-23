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Вернулся из поездки – сообщи!

Это – обязательно! Такая информация необходима в целях предотвращения распространения COVID-2019.


В целях исполнения Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» Управление Роспотребнадзора по Орловской области информирует население Орловской области о необходимости незамедлительного информирования о возвращении на территорию Орловской области из зарубежных стран. 
 
Необходимо позвонить на телефоны горячей линии департамента здравоохранения Орловской области: (4862) 44-23-05 (многоканальный); 43-53-25. Нужно сообщить ФИО, контактные данные, дате прибытия, наименовании страны пребывания.
 
Также получить консультацию, передать информацию можно по телефону отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области по телефону: (4862) 42-91-82.

Обращения по указанным телефонам принимаются в рабочее время с 9:00 до 18:00 (с понедельника по пятницу).



Орловское Информбюро
23 марта 2020 года
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