Жительница Брянска госпитализирована с симптомами коронавирусной инфекции

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Жительница Брянска госпитализирована с симптомами коронавирусной инфекцииОна находится в специализированном изолированном боксе.
Как сообщил накануне аккаунт Брянской области в ВК
со ссылкой на и.о. главного врача Брянской областной инфекционной больницы Елены Баранюк, состояние жительницы Брянска, госпитализированной с симптомами коронавирусной инфекции, удовлетворительное. Она находится в специализированном изолированном боксе, поэтому ее нахождение в больнице никак не может влиять на других пациентов, ни на работу медицинского учреждения в целом.
Соблюдаются все карантинные мероприятия. Медицинское учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, медицинским оборудованием. Ситуация находится на контроле оперативного штаба.
Орловское Информбюро
23 марта 2020 года