Жительница Брянска госпитализирована с симптомами коронавирусной инфекции Она находится в специализированном изолированном боксе.





Как сообщил накануне аккаунт Брянской области в ВК со ссылкой на и.о. главного врача Брянской областной инфекционной больницы Елены Баранюк, состояние жительницы Брянска, госпитализированной с симптомами коронавирусной инфекции, удовлетворительное. Она находится в специализированном изолированном боксе, поэтому ее нахождение в больнице никак не может влиять на других пациентов, ни на работу медицинского учреждения в целом. Соблюдаются все карантинные мероприятия. Медицинское учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, медицинским оборудованием. Ситуация находится на контроле оперативного штаба.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



