На Орловщине спасатели продолжают ликвидировать боеприпасы времен войны

21 марта в 08:03 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Должанский район, где изъяли и уничтожили один артиллерийский снаряд калибра 76 мм. За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 106 раз, из них – 76 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 30 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



