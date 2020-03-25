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В субботу пожарные спасли собаку и кота
21 марта в 10:23 сотрудники 20-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Гагарина в поселке Залегощь, где достали упавшую в подвал нежилого дома собаку.
В 13:39 сотрудники 7-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Зеленую города Ливны, где сняли сидевшего несколько дней на высоком дереве кота.
За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 106 раз, из них – 76 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 30 – на различные происшествия.
Орловское Информбюро
23 марта 2020 года