В субботу пожарные спасли собаку и кота

21 марта в 10:23 сотрудники 20-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Гагарина в поселке Залегощь, где достали упавшую в подвал нежилого дома собаку. В 13:39 сотрудники 7-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Зеленую города Ливны, где сняли сидевшего несколько дней на высоком дереве кота. За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 106 раз, из них – 76 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 30 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



