В Малоархангельске сгорела баня

ЧП произошло вечером 21 марта.

В 19:50 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании бани в переулке Адлера города Малоархангельска. В результате пожара баня выгорела изнутри на площади шесть квадратных метров, кровля выгорела. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 106 раз, из них – 76 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 30 – на различные происшествия.