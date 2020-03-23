В Урицком районе при пожаре погиб человек

Сообщение о возгорании жилого дома в деревне Озерово Урицкого района на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило 23 марта в 02:43. В 04:27 было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. В результате пожара кровля дома сгорела и обрушилась по всей площади – 64 квадратных метров, дом выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 106 раз, из них – 76 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 30 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



