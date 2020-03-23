В Туле признаки коронавирусной инфекции выявлены у ученицы одной из школ

Пациентка не была за границей, однако контактировала с гражданами иностранных государств на выездных соревнованиях в одном из регионов России.

Проводится работа по определению круга контактных лиц и их дальнейшей изоляции.

Как сообщает аккаунт Тульского области в ВК со ссылкой на информацию областного минздрава, девочка с признаками респираторного заболевания поступила в детское инфекционное отделение Ваныкинской больницы.

Пациентка не была за границей, однако контактировала с гражданами иностранных государств на выездных соревнованиях в одном из регионов России. Поэтому у девочки взяты анализы на коронавирусную инфекцию.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк призывает родителей учеников, которые учатся с заболевшей девочкой в одном классе, и педагогов школы, пройти осмотр, сдать анализы и временно самоизолироваться.

На данный момент в Тульской области зарегистрировано 5 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Об этом 22 марта сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Заболевшие находятся в изолированных боксах, а контактировавшие с ними люди помещены в карантин. Состояние всех заболевших – средней или легкой степени тяжести. 715 человек находятся под наблюдением.