понедельник 23.03.2020 20:02:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Туле признаки коронавирусной инфекции выявлены у ученицы одной из школ

Пациентка не была за границей, однако контактировала с гражданами иностранных государств на выездных соревнованиях в одном из регионов России.


Проводится работа по определению круга контактных лиц и их дальнейшей изоляции.
 
Как сообщает аккаунт Тульского области в ВК со ссылкой на информацию областного минздрава, девочка с признаками респираторного заболевания поступила в детское инфекционное отделение Ваныкинской больницы.
 
Пациентка не была за границей, однако контактировала с гражданами иностранных государств на выездных соревнованиях в одном из регионов России. Поэтому у девочки взяты анализы на коронавирусную инфекцию.
 
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк призывает родителей учеников, которые учатся с заболевшей девочкой в одном классе, и педагогов школы, пройти осмотр, сдать анализы и временно самоизолироваться.
 
На данный момент в Тульской области зарегистрировано 5 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Об этом 22 марта сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
 
Заболевшие находятся в изолированных боксах, а контактировавшие с ними люди помещены в карантин. Состояние всех заболевших – средней или легкой степени тяжести. 715 человек находятся под наблюдением.



Вести-Орёл
23 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.