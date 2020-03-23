В Краснозоренском районе сгорело сено ЧП произошло днем 22 марта.





Сообщение о возгорании сена в деревне Ключики Краснозоренского районе на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 15:10.



В результате пожара сгорели двенадцать тюков сена. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 106 раз, из них – 76 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 30 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

23 марта 2020 года



