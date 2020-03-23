Дело «солнцевского убийцы» направлено в суд По своей картине преступление напомнило правоохранителям разборки лихих 90-х. Орловский житель был убит автоматной очередью на пороге спортзала.





Следователи выяснили, что потерпевший не имел отношения к криминальным структурам, а мотивом убийства была личная неприязнь. Подозреваемый был задержан при попытке пересечь государственную границу.



Помимо убийства общеопасным способом и незаконного оборота оружия, обвиняемому инкриминируются фальшивомонетничество и использование подложных документов. Кроме того, следствие установило пособника «солнцевского стрелка», который также будет привлечен к суду.





Иван Суверин

23 марта 2020 года



